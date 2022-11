Cura contorno occhi: quali prodotti utilizzare?

La cura del contorno occhi è essenziale per poter preservare al meglio questa parte del viso, così soggetta alla secchezza e al dimostrare i segni dell’età o dell’insonnia. Il contorno occhi è una zona abbastanza delicata, a causa della presenza di un’epidermide più sottile rispetto al resto del volto e delle poche ghiandole sebacee.

Ne consegue che la zona perioculare, che è fisiologicamente meno idratata, è più propensa a mostrare i segni del tempo e della mimica facciale, ma anche gonfiori, arrossamenti o occhiaie, a causa anche della rallentata circolazione sanguigna e linfatica. Le espressioni facciali, poi, possono portare alla formazione delle caratteristiche rughe meglio come ‘zampe di gallina’.

I cosmetici e i prodotti adatti possono aiutarci a prenderci cura di questa zona così delicata del nostro volto. È particolarmente importante, però, scegliere prodotti adeguati e di alta qualità, per non rischiare di irritare la pelle e per idratare in maniera costante questa zona.

Per questo motivo, nella zona perioculare è opportuno utilizzare prodotti nutrienti e non eccessivamente grassi, con una preferenza per quelli dotati di proprietà emollienti, defaticanti ed antiossidanti.

I prodotti idonei alla cura del contorno occhi

I prodotti idonei per la cura del contorno occhi sono studiati per mantenere la pelle più idratata possibile, per contrastare la formazione delle piccole rughe di espressione e rivitalizzare la cute quando è stressata o affaticata (si pensi al caso di utilizzo di prodotti cosmetici che possono impedire la corretta traspirazione cutanea).

I prodotti disponibili per la cura della zona perioculare sono in genere commerciati in diverse formulazioni:

La crema ha in genere un effetto mirato, ed è un prodotto ricco di ingredienti attivi. Il loro scopo è prioritariamente quello di fornire un boost di idratazione alla cute e minimizzare la presenza di rughe.

I sieri possono avere una consistenza più o meno solida, e sono strutturati per penetrare più facilmente nell’epidermide, nutrendola con un effetto intensivo più efficace e rapido di quello delle creme.

I gel per la zona contorno occhi, come quelli di SVR, possono dare immediato sollievo alla zona perioculare, e sono spesso un compromesso ideale per chi cerca un prodotto idratante e dalla texture non eccessivamente pesante.

Gli ingredienti dei prodotti per la zona perioculare

La zona perioculare, stante la sua delicatezza, ha bisogno di prodotti non aggressivi, che contengano ingredienti delicati e soprattutto ipoallergenici, per evitare irritazioni. La loro formula deve essere quindi testata e delicata per evitare la formazione di arrossamenti e prurito, quindi ben vengano formulazioni con ingredienti lenitivi (come la camomilla).

Fra i migliori ingredienti presenti nei prodotti per la cura del contorno occhi possiamo annoverare il retinolo (noto come Vitamina A), la vitamina C per il suo effetto antiossidante, ingredienti polifenoli e tensori, l’acido ialuronico (come quello presente nella formulazione del siero SVR Densitium contorno occhi) e le sostanze antiossidanti per il loro effetto elasticizzante, e non da ultimo gli ingredienti che stimolano l’attivazione della microcircolazione.