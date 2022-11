Manovra. Gelmini: Sanità in conferenza Meloni tra le varie ed eventuali

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “La distrazione con la quale Giorgia Meloni ha citato in conferenza stampa il tema della sanità mi pare significativa. È clamoroso che, dopo oltre due anni di Covid, il tema salute sia stato liquidato in cinque secondi, fra le varie ed eventuali. Eppure questo tema è cruciale. La Nadef ha previsto una riduzione del fondo sanitario di 2,3 miliardi di euro nel 2023 e di ulteriori 3 miliardi di euro nel 2024. Se a questa considerazione aggiungiamo l’impatto dell’inflazione, del caro energia, dell’aumento dei costi delle materie prime, comprendiamo che – senza un adeguato rifinanziamento del fondo sanitario nazionale – saremmo di fronte ad un governo che taglia la sanità.

Per queste ragioni la nostra proposta è di potenziare con almeno 6 miliardi di euro il fondo sanitario nazionale. Ciò per coprire i maggiori costi energetici e quelli legati all’inflazione ma anche per riconoscere e premiare il merito in sanità. Perché la sanità pubblica ha bisogno di quantità ma anche di qualità”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, nel corso di una conferenza stampa al Senato per presentare con Carlo Calenda la contromanovra del Terzo Polo. (Vid/ Dire) 12:24 23-11-22