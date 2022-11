Marche, scossa di terremoto da M 3.6 al largo di Fano

Ancora una scossa di terremoto nella zona adriatica, a largo delle coste marchiggiane. Questa volta in base ai dati registrati dall’INGV, il terremoto ha avuto un’ intensità di magnitudo 3.6 ed è stato alle 02.59 della notte. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. L’ipocentro è stato indicato a circa 10 chilometri di profondità e l’epicentro a 22 km a nordest di Fano in provincia di Pesaro-Urbino. Il dato indica che con scosse di diversa intensità sta proseguendo la sequenza sismica nel Mare Adriatico.

