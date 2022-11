MO. Due esplosioni a Gerusalemme, almeno un morto e 14 feriti

(DIRE) Roma, 23 Nov. – Almeno una persona uccisa e altre 14 ferite: è il primo bilancio di esplosioni che si sono verificate oggi a Gerusalemme, in una stazione di autobus e presso una fermata in un’altra parte della città. A riferire del numero di vittime sono stati medici e personale sanitario impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza.

Secondo le ricostruzioni rilanciate dalla stampa di Israele, la prima esplosione sarebbe stata causata da uno zaino lasciato incustodito alla stazione. Undici i feriti in questo caso, con un’altra persona deceduta dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. La seconda deflagrazione ha provocato almeno tre feriti, non gravi. Ufficiali della polizia israeliana hanno ipotizzato una responsabilità di gruppi palestinesi. (Vig/Dire) 09:13 23-11-22