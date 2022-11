(DIRE) Venezia, 23 Nov. – “Siamo davanti alla migliore risposta al partito dei no. No Tav, No Mose, No Ponte sullo Stretto. Anche oggi, barriere in funzione e nonostante un picco di acqua alta di 145 centrimenti, la tecnologia ha salvato quel gioiello mondiale che è Venezia. Il Mose dovrebbe entrare in funzione anche domani”. Così il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. (Mac/ Dire) 12:07 23-11-22