Potenza, autocisterna in fiamme nella galleria sulla Basentana: Vigili del Fuoco in azione

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, alle 16.20 del 22 novembre, sono intervenuti per l’incendio di una autocisterna in galleria, sulla statale sulla SS 407 Basentana, al Km 28 tra le uscite di Campomaggiore e Tricarico, in direzione Potenza. Il conducente dell’autocisterna, viste le fiamme, ha abbandonato il mezzo e, dopo aver tentato un primo spegnimento, è scappato via.

Le squadre giunte sul posto, con non poche difficoltà a causa del denso fumo, sono riuscite a domare il rogo sfruttando entrambi gli accessi alla galleria. Presenti anche due vetture con gli occupanti che hanno abbandonato i propri mezzi e si sono portati fuori dalla galleria. Per domare le fiamme è intervenuta una autopompa ed una autobotte con sette unità, successivamente è sopraggiunta anche una squadra proveniente dal Comando di Matera.

Durante le operazioni di soccorso, entrambe le careggiate sono state chiuse. La galleria è rimasta chiusa perché inagibile. Sul posto presenti anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Anas e 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83089