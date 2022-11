Reggio Calabria, ucciso un 42enne in un agguato

Alcuni colpi di pistola hanno ucciso un 42 enne nella zona Nord di Reggio Calabria nel tardo pomeriggio. Il quartiere in cui si è consumato l’agguato è Catona, zona in cui era residente anche la vittima. L’uomo pare sia stato attinto da colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della sua automobile, una Fiat Stilo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Calabria e della scientifica.

Poche decine di minuti fa, si sarebbe costituito in Questura il presunto autore dell’omicidio, in base a quanto riferisce Ansa.it. Pare che vittima e omicida fossero parenti. Al momento non è dato sapere le motivazioni che avrebbero spinto all’estremo gesto. (foto di repertorio)

FMP