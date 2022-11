(DIRE) Roma, 23 Nov. – La Russia come “Stato sponsor del terrorismo”: è la definizione contenuta in una risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo in riferimento al conflitto in Ucraina.

A votare in favore del provvedimento, che ha valore di indirizzo politico e non legislativo, sono stati 494 deputati. Cinquantotto i contrari e 44 gli astenuti. (Vig/Dire) 12:36 23-11-22