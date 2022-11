Ferrara. Minacce di morte alla ex compagna. Arrestato

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Ferrara hanno rintracciato ed arrestato un cittadino dimorante a Ferrara destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione.

L’uomo, con vari pregiudizi di Polizia per reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, atti persecutori e violenza privata, già sottoposto a misure cautelari alternative alla carcerazione quali l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara, il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la persona offesa nonché dell’obbligo di presentazione alla P.G. ne violava le prescrizione .

L’ uomo, residente a Bologna ma domiciliato a Ferrara era stato tratto in arresto qualche mese fa per le continue minacce ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Dopo l’arresto e la successiva scarcerazione, gli erano state comminate dall’A.G. procedente le misure precauzionali sopraindicate e nonostante gli obblighi imposti , negli ultimi tempi l’uomo non aveva desistito dal mettere in atto condotte contrarie a quanto previsto nel provvedimento dell’A.G. contattando la vittima con telefonate e messaggi minacciandola ripetutamente di morte, anche attraverso le amiche della vittima.

La donna esausta e angosciata dalle continue minacce si è rivolta nuovamente alla Polizia di Stato con nuove denunce inducendo l’A.G. operante a sostituire le misure cautelari predisposte dopo l’arresto con quella della custodia cautelare in carcere, ritenendo non sufficiente nemmeno la misura degli arresti domiciliari, visto il tenore delle minacce e la mancanza assoluta di autocontrollo dell’uomo.

