Poco dopo le 19 del 23 Novembre, la squadra di Amelia è intervenuta all’interno delle ex Terni Industrie Chimiche di Nera Montoro per l’incendio che ha interessato un trasformatore ad olio coinvolgendo una cabina elettrica e l’area adiacente. Sul posto è giunta anche una squadra dalla centrale di Terni ed una autobotte in appoggio. Le squadre hanno domato il rogo e bonificato tutta la zona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83118