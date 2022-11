Iran. “Propaganda contro il Paese”: arrestato calciatore

(DIRE) Roma, 24 nov. – Propaganda contro lo Stato dell’Iran: con questa ragione è stato arrestato dalle autorità del suo paese Voria Ghafouri, uno dei più famosi calciatori iraniani, l’esterno destro che per 26 volte ha vestito la maglia della nazionale.

Calciatore del Foolad FC, campionato di prima divisione iraniana, secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars è stato accusato di aver “insultato e macchiato la reputazione della nazionale e di aver fatto propaganda contro la Repubblica islamica”. L’arresto è avvenuto al termine dell’allenamento della sua squadra, che ha sede ad Ahvaz nella provincia orientale del Khuzestan. Sui social ha pubblicato una sua foto mentre indossa abiti curdi, minoranza etnica invisa alle autorità centrali di Teheran, accusate anche di aver condotto un raid aereo contro le sedi dei partiti politici a Erbil, nel Kurdistan iracheno, a inizio settimana.

Lunedì scorso, nella partita di debutto della nazionale iraniana ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Qatar, l’intera squadra si è rifiutata di cantare l’inno in segno di solidarietà con le proteste che dal 16 settembre si stanno registrando in tutto il paese per chiedere riforme democratiche.

