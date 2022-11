Milano, incendio all’interno di una scuola: evacuato l’intero edifico

In data odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio divampato all’interno dell’itis Galileo Galilei in via Paravia a Milano. Le fiamme hanno interessato il terzo e il piano interrato della struttura. Sul posto sono giunte 4 squadre che hanno evacuato l’intero edificio.

Una ragazza durante l’evacuazione è caduta riportando escoriazioni al braccio e una contusione all’anca ed è stata trasportata all’ospedale al Gaetano Pini.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83137