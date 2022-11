Mondiali: la Spagna dà spettacolo, il Costa Rica travolto 7-0

10:41 – Nel mondiale delle sorprese la Spagna lancia un segnale diretto per le sue avversarie. La Spagna si dimostra più in forma delle altre delegazioni come Inghilterra e Francia, contro un Costarica senza qualità, dando una lezione memorabile di calcio. Approfitta del crollo a distanza della Germania per raggiungere il Giappone in vetta al gruppo E.

Tutto davvero troppo facile per gli uomini di Luis Enrique, 7-0 la goleada inflitta al Costa Rica con la girandola di occasioni, invenzioni e gol confermando che la sua squadra è una delle favorite ed è in forma smagliante.

A segno tutti gli attaccanti della squadra due goal Ferran Torres, uno Asensio e Dani Olmo, ma a fare la differenza sono i due giovani giocolieri alle loro spalle: Gavi, che debutta al mondiale a 18 anni e Pedri di anni 20 che replicano le prestazioni sontuose col Barcellona, a segno anche l’ex giocatore della Juventus e del Chelsea Alvaro Morata che sigla il risultato sul 7-0 per la Spagna. Una partita che ha dato davvero tante emozioni sia dal punto di vista dello spettacolo sugli spalti che in campo attraverso le bellissime giocate di vera classe.

Meritato quinto gol al minuto 29′ per Gavi, con un tiro al volo che accarezza il palo e si infila dentro. Per il blaugrana c’è anche un record, è il primo 2004 a segnare ad un mondiale. La Spagna è una macchina da gol che dimostra di essere in grado di arrivare fino in fondo al mondiale.

E.B.