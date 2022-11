Teramo. La Squadra Mobile toglie dal mercato più di 15 kg di eroina pura

Nel corso dell’intensificazione dei servizi disposti dal Questore di Teramo Dr. Lucio Pennella per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti anche in Provincia, in considerazione dell’avvicinarsi delle feste natalizie, personale della Squadra Mobile Di Teramo — Sezione Antidroga nella serata di ieri, in Floriano di Campii, ha proceduto al sequestro, di complessivi 15 kg e 846 grammi di eroina.

La predetta sostanza stupefacente, suddivisa in diversi panetti, è risultata pura e non tagliata e quindi, nella ricomposizione, avrebbe consentito di ottenere oltre 70 kg di sostanza stupefacente da immettere nel mercato di questa provincia.

Il sequestro è seguito al controllo da parte del personale di un soggetto che si aggirava con fare sospetto all’esterno di una casa disabitata. Durante la predetta attività, l’uomo riusciva a sottrarsi al controllo ed a fuggire, riuscendo a far perdere le proprie tracce, nonostante l’esplosione, da parte dei poliziotti, di alcuni colpi di arma da fuoco in aria, a scopo intimidatorio.

L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire anche gr 20 di cocaina e diversi strumenti per la lavorazione ed il successivo confezionamento dello stupefacente. Sono in corso indagini da parte di questa Squadra Mobile in stretto contatto con la locale A.G

Il Questore di Teramo si è congratulato con gli investigatori della Squadra Mobile per la brillante operazione portata a termine che ha consentito di sottrarre al mercato un’ ingente carico di morte del valore presumibile di circa un milione e mezzo di euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Teramo/articolo/1216637f91765643d498991426