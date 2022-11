Ucraina. Dal Giappone 2,5 mln dollari di aiuti per l’inverno

(DIRE) Tokyo, 24 Nov. – “Il Giappone fornirà attrezzature di emergenza quali generatori di energia e lanterne ad energia solare per un valore di 2,5 milioni di dollari al governo ucraino per far fronte all’emergenza del freddo causata dalla distruzione della rete elettrica da parte dell’esercito russo”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi.

“Gli aiuti verranno inviati attraverso l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Ucraina, e mira ad aiutare la popolazione ucraina in questo difficile momento”, ha aggiunto Hayashi nel suo intervento. (Jief/Dire) 09:39 24-11-22