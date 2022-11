La Prefettura di Istanbul ha deciso di emettere una serie di divieti per le attività culturali e commerciali che si tengono all’aperto in Istiklal caddesi, una delle vie più affollate della città dove è avvenuto l’attentato del 13 Novembre scorso in cui sono morte sei persone e 80 sono rimaste ferite.

Stop a tavoli all’esterno per bar e ristoranti, divieti per mostre, eventi cultuali e musicali all’aperto, questo è quanto si legge in un comunicato della Prefettura. (fonte: ansa.it)

AO