L’Iraq sta rischiando di perdere i suoi bei paesaggi per via della siccità, causata dal riscaldamento globale.

Secondo gli esperti molti fiumi dell’Iraq stanno sparendo, come il Tigri ed Eufrate nella zona meridionale. Una delle peggiori siccità degli ultimi 40 anni, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, tra le vittime pure il mondo animale, come i bufali (Fonte: adnkronos.com).

AO