(DIRE) Napoli, 25 Nov. – Scuole chiuse domani in diversi comuni del salernitano per l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. Il livello di criticità è arancione già dalle 21 di stasera e valido per l’intera giornata di domani, sabato 26 Novembre. Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato disposto dai sindaci di Sarno e Angri, in provincia di Salerno. (Nac/Dire) 15:53 25-11-22