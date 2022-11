Zelensky: “Restituire tutte le terre” compresa la Crimea

Ancora un’esternazione che farà molto discutere, seppur condivisibile in linea di principio, del Presidente ucraino Zelensky al Financial Times . “Credo che il campo di battaglia sia la via da seguire quando non c’è diplomazia” così il numero uno del governo di Kiev in riferimento al fatto che l’Ucraina deve rientrare in possesso di tutte le sue terre. Zelensky ha anche aggiunto: “Se qualcuno è pronto a offrirci una soluzione per la de-occupazione della Crimea con mezzi non militari, non potrò che essere favorevole“.

Sembrerebbe, in base alle sue esternazioni, ben determinato a volersi indirizzare addirittura verso la riconquista dell’intera Crimea, territorio che da tempo ormai dava per perso, in quanto in mano ai russi sin dal 2015. Una soluzione che non preveda la restituzione all’Ucraina anche di quel territorio non è una soluzione: è “solo una perdita di tempo“.

Potrebbe essere pretattica di Zelensky per sedersi finalmente ad un tavolo di trattative con Putin oppure è realmente una volontà di continuare la guerra ad oltranza grazie agli aiuti militari “infiniti” che arrivano dalla NATO? Questo ancora non è dato saperlo…

Fabrizio Pace