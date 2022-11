Clima. Bonessio: risolvere la crisi energetica per affermare giustizia ambientale

(DIRE) Roma, 26 Nov. – “Il cambiamento climatico è la più grave e devastante emergenza planetaria del nostro tempo che possiamo combattere promuovendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La tropicalizzazione del clima, distruttiva conseguenza dell’azione dell’uomo sugli eco-sistemi, ha generato la categoria dei profughi ambientali determinando l’esodo di intere popolazioni, spesso già in fuga da eventi bellici o crisi economiche.

Permettere ai cittadini di ogni classe sociale e alle aziende di autoprodursi l’energia liberandoli dalla schiavitù dei costi delle bollette energetiche, significa anche disinnescare focolai di guerra a livello mondiale che spesso sono causati dall’esigenza di accaparrarsi il controllo di risorse naturali destinate comunque ad esaurirsi. Le nazioni ricche, industrializzate ed energivore smetterebbero di depredare delle risorse primarie i paesi del sud del mondo”.

A parlare il consigliere comunale e vice presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Nando Bonessio intervenendo ad Assisi all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e Diritti umani coordinata da Flavio Lotti e dove ha portato i saluti del sindaco Gualtieri. “Si potrebbe perseguire una convivenza civile e pacifica dei popoli abolendo la guerra come metodo per la soluzione dei contenziosi e delle crisi sociali.

Lo sviluppo locale di fonti di produzione di energia rinnovabile rappresenterebbe un’opera concreta per combattere l’aumento dei costi delle utenze energetiche e avere risorse disponibili per finanziare politiche di inclusione e di assistenza contro l’emarginazione.

Dobbiamo essere consapevoli che proseguire nell’estrazione di fonti fossili aumenta le cause dei cambiamenti climatici e genera pericolose crisi internazionali. Risorse come il sole, il vento e il calore della terra sono a disposizione di tutti e non possono essere oggetto di speculazioni finanziarie come invece avviene per gli extraprofitti su gas, petrolio e carbone ad esclusivo appannaggio delle solite multinazionali.

Di recente l’amministrazione capitolina ha adottato due atti in tema di sostenibilità e neutralità climatica: l’adesione all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile per definire strategie e attuare azioni volte a favorire la rigenerazione urbana e l’efficientamento energetico grazie a fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di gas climalteranti; l’approvazione di un atto con il quale la Giunta si appresta a definire la diffusione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo a supporto di famiglie, associazioni e imprese. Si tratta di azioni per costruire quei ‘cantieri di Pace’ che, come è emerso dall’incontro odierno, dovrebbero nascere in ogni città italiana” ha concluso Bonessio. (Enu/ Dire) 17:58 26-11-22