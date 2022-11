Scuola. Sasso (Lega): basta prepotenza contro gli insegnanti, inasprire le pene

(DIRE) Roma, 26 Novembre – “Nessuno si deve permettere di insultare o picchiare un docente. Quattro mesi di condanna, come comminato dal Tribunale di Parma, sono anche pochi. Per questo motivo ho presentato una proposta di legge che va ad inasprire ulteriormente le pene nel caso in cui qualcuno compia un reato simile.

L’autorevolezza del nostro personale scolastico passa anche da sentenze come questa e se qualche genitore sbaglia è giusto che paghi. È davvero ora di finirla con la prepotenza di certa gente.

Chi colpisce o insulta un professore colpisce tutta la comunità scolastica”. Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienze e Istruzione, Rossano Sasso. (Com/Pol/ Dire) 21:24 26-11-22