Sicurezza, Potenti (Lega): Basta aggressioni a conducenti bus, servono cabine blindate

“Apprendo con amarezza la notizia dell’ennesima aggressione ai danni di un autista, questa volta avvenuta nei pressi della fermata di Pontedera Stadio. Proporrò un’iniziativa legislativa che renda obbligatorio per i concessionari del servizio di trasporto pubblico locale e per tutti i mezzi pubblici di creare condizioni affinché gli autisti dispongano di una cabina chiusa a bordo.

L’obiettivo è quello di non consentire al malintenzionato di turno di interferire fisicamente con il conducente. La mia totale solidarietà al lavoratore della Autolinee Toscane: questi fenomeni violenti sono sempre più frequenti e minacciano la sicurezza dei passeggeri oltre a quella del personale di bordo che non può essere esposto a simili episodi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega-Salvini Premier.