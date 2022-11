Tennis. Coppa Davis, Italia sconfitta dal Canada 2-1

(DIRE) Roma, 26 Novembre – Non riesce l’impresa all’Italia in Coppa Davis. Il quartetto guidato da Volandri è stato eliminato in semifinale dal Canada per 2-1.

A Malaga, a decidere l’incontro è stato il successo nel doppio della coppia Auger Aliassime-Pospisil, che ha sconfitto in due set (6-7, 5-7) gli Azzurri Berrettini-Fognini, dopo il successo nel primo singolo di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov, e la sconfitta di Lorenzo Musetti, nel secondo singolo, per mano di Auger-Aliassime.

Domani la finale di Coppa Davis in programma sarà tra Canada e Australia. (Red/ Dire) 21:21 26-11-22