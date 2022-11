Una donna italiana è stata arrestata a Istanbul

Una donna italiana è in stata arrestata a Istanbul in Turchia, nella giornata di ieri mentre partecipava a una manifestazione per la giornata contro la violenza delle donne, che si tiene ogni anno il 25 Novembre. La conferma è arrivata dalla Farnesina e dal Ministro degli Esteri.

A denunciare l’accaduto è stata l’Associazione Mor Dayanism, da parte delle attiviste via instagram. Questo è quanto si legge: “Due donne, dall’Azerbaijan e dall’Italia, sono ancora detenute e potrebbero essere espulse”.

Durante la marcia vi è stata una violenta repressione attuata dalle forze dell’ordine contro le manifestanti, decine di arresti (Fonte: skytg24.it).

AO