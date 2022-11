Ancora un week end di maltempo: allerta arancione e gialla in Calabria

La Protezione Civile ha ha diramato l’allerta arancione sulla Calabria meridionale in provincia di Reggio e l’ allerta gialla sul resto della regione. L’ondata di maltempo che sta investendo tutto il Paese, non fa sconti nemmeno al Sud. Le regioni meridionali sono attinte da piogge e venti già dalla giornata di ieri. La Calabria non fa eccezione, anzi è uno dei territori più colpiti dalla perturbazione.

Venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo è quanto si legge sulla pagina web della Protezione Civile Calabrese. E’ la provincia di Reggio Calabria quella maggiormente interessata dal maltempo. Si temono temporali con allerta di nubifragi e possibilità di esondazione di corsi d’acqua e danni causati dalle piogge intense.

