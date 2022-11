Aracruz, Brasile. Spari in 2 scuole: i morti sono 4 ed 11 feriti

08.00 – Il triste bilancio delle sparatorie avvenute in due istituti scolastici di Aracruz, nello Stato di Espirito Santo, nel Sud-Est del Brasile è di 4 vittime.

L’ultima a morire è stata una docente ma i feriti sono undici. Ad aprire il fuoco, in due edifici differenti, un ragazzo col volto coperto ed in mimetica che impugnava le armi del padre poliziotto. Il giovane che ha agito ad Aracruz in Brasile, ripreso dalle telecamere di sicurezza dei delle due scuole che ha assaltato, pare sia ancora ricercato dalle forze dell’ordine locali.

Federica Romeo