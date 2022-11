Coppa del Mondo. Federico Pellegrino 3° alla 20 km ad inseguimento di Ruka

17.00 – Primo podio in carriera in una gara “distance” di Coppa del Mondo per Federico Pellegrino che chiude terzo la 20 chilometri a inseguimento in tecnica libera disputata a Ruka-Kuusamo in Svezia.

L’Azzurro partito quattordicesimo a quasi un minuto dai primi, scala posizioni su posizioni e rimonta. Il terzo posto viene assegnato a Pellegrino con pieno merito sportivo ma anche grazie alla squalifica dello svedese Halfvarsson, che lo aveva scavalcato nelle battute finali. La gara comunque è stata vinta da Klaebo.

FMP