Corea del Nord: con Hwasong17 potenzia la difesa nucleare e non solo

Kim Jong ha premiato con promozioni i militari e gli scienziati ed il personale militare coinvolto nello sviluppo del nuovo Hwasong17, la nuova arma balistica della Corea del Nord definita dagli analisti del settore il “missile mostruoso”.

Hwasong17, questo il vero nome del missile balistico intercontinentale, è stato testato appena 9 giorni fa nelle acque antistanti il Giappone, mandando su tutte le furie il governo nipponico ed i suoi alleati dell’area.

I test e la creazione di questa nuova potente arma, in grado i raggiungere gli Stati Uniti in pochissimo tempo, lancia la Corea del Nord in un posizione ed una prospettiva nucleare militare del tutto nuova e strategica.

