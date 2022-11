Morto ieri sera lo stilista Renato Balestra

E’ morto ieri sera a Roma, all’età di 98 anni, il famoso stilista italiano Renato Balestra. Era nato a Trieste ed era considerato il decano dell’alta moda. A darne notizia ai media le figlie e la nipote. I funerali di Renato Balestra si terranno Martedì 29 Novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma.

Innumerevoli i riconoscimenti professionali ricevuti dall’eclettico stilista, così come le onorificenze ricevute. La più importante forse è quella come Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Con Balestra va via un’altra delle eccellenza più conosciute al mondo nell’esportazione del “Made in Italy”. Lo stilista lascia ai posteri un archivio dichiarato dal Ministero per i beni e le attività culturali di “interesse storico particolarmente importante” (cit. Wikipedia).

Federica Romeo