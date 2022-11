Parte il Festival Sentieri di-Vini: una settimana all’insegna della musica e del vino nell’Area Grecanica

Slitta di una giornata, causa maltempo, la partenza del festival “Sentieri di-Vini”, promosso dai Comuni di Roghudi, Bova Marina e Palizzi che sarà realizzato grazie al contributo della Regione Calabria.

Lunedì 28, alle ore 17.00, presso l’Access Point dell’Area Grecanica a Roghudi, aprirà il festival la conferenza – seminario: “L’I.G.T. Palizzi e la filiera vitivinicola calabrese: nuove opportunità di sviluppo” dove le Cantine produttrici, le istituzioni ed i cittadini si interrogheranno sullo straordinario patrimonio enogastronomico della nostra terra e come esso possa diventare un vero e proprio volano di sviluppo di una terra capace di produrre grandi eccellenze internazionali. Ospiti dell’incontro l’agronomo ed assaggiatore O.N.A.V. Rosario Previtera, che guiderà una degustazione attraverso i vini delle varie cantine presenti, con la partecipazione dei docenti e degli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Euclide Sezione I.P.S.A.R.

Nei giorni successivi, fino a domenica, saranno diversi gli eventi che animeranno i comuni di Roghudi, Bova Marina e Palizzi: a partire da visite guidate in aziende vitivinicole, borghi, parchi archeologici, musei, ma anche reading e letture condivise, degustazioni del vino e dei prodotti tipici del territorio, tre concerti di musica etnico-popolare.

Ad animare le serate del fine settimana, assieme al buon vino I.G.T. Palizzi, saranno Ciccio Nucera venerdì 2 dicembre a Palizzi Centro con inizio spettacolo alle ore 19.00, Cosimo Papandrea animerà la piazza di Roghudi Nuovo sabato 3 dicembre dalle ore 19.00, chiuderà Mimmo Cavallaro a Bova Marina domenica 4 dicembre dalle ore 17.30 in Piazza Municipio.

“L’Area Grecanica della Calabria – afferma la direzione artistica del progetto – è un assoluto tesoro da scoprire, sia per le importanti testimonianze archeologiche e per i siti culturali, sia per il fertile territorio circostante, sia per la cultura immateriale, le usanze, gli usi e costumi, le tradizioni che da esse derivano. Questo progetto vuole concentrarsi sulla filiera vitivinicola partendo dagli elementi caratterizzanti del territorio, come il Vino di Palizzi IGT, promuovendone la scoperta e la diffusione tramite la realizzazione di manifestazioni dalla grande rilevanza, lanciando quindi un format altamente distintivo del territorio”.

Un progetto, quindi, partecipato e condiviso dalle istituzioni del territorio. “Per questo motivo lo staff del progetto vuole ringraziare il comune capofila di Roghudi, assieme alle Amministrazioni Comunali di Bova Marina, Palizzi, ed ai vari partner, che hanno creduto sin da subito in questo format”.

Pierpaolo Zavettieri, Sindaco del Comune di Roghudi, ente capofila del progetto, dichiara: “Sentieri Di Vini è, per il nostro territorio, una importante opportunità di destagionalizzazione dell’offerta artistico-culturale e turistica. Un ringraziamento doveroso va alla Regione Calabria la quale, con il contributo derivante dal bando Spettacoli ed Eventi 2022, ci da l’opportunità di realizzare questi appuntamenti nell’area più a sud della nostra Calabria Straordinaria”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Lunedì 28 novembre

Roghudi – Access Point dell’Area Grecanica – ore 17.00

CONFERENZA – SEMINARIO: “L’I.G.T. PALIZZI E LA FILIERA VITIVINICOLA CALABRESE. NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO”.

Martedì 29 novembre

Palizzi – Aziende Vitivinicole – dalle ore 09.00

VISITA GUIDATA DELLE CANTINE E DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEL VINO

Palizzi Marina – Biblioteca Comunale – ore 17.00

WE STAND TOGETHER – READING CONDIVISO “QUESTA SERA SI LEGGE…” – Lettura e degustazione Vino di Palizzi I.G.T.

Mercoledì 30 novembre

Bova Marina – Parco Archeologico Archeoderi – ore 15.00

VISITA GUIDATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE ARCHEODERI E DELLA SINAGOGA EBRAICA

Bova Marina – Auditorium Tempio della Musica – ore 19.00

WE STAND TOGETHER – READING CONDIVISO “QUESTA SERA SI LEGGE…” – Lettura e degustazione Vino di Palizzi I.G.T.

Giovedì 01 dicembre

Bova Marina – MAPA – ore 10.30

VISITA GUIDATA AL MUSEO AGROPASTORALE DELL’AREA GRECANICA

Bova Marina – Borgo – ore 12.00

VISITA GUIDATA DEL BORGO ANTICO E DELLA LIUTERIA ARTIGIANALE

Roghudi – Access Point dell’Area Grecanica – ore 17.00

LA STREET ART INCONTRA IL VINO – Evento artistico di creazione partecipata

Roghudi – Biblioteca Comunale – ore 19.00

WE STAND TOGETHER – READING CONDIVISO “QUESTA SERA SI LEGGE…” – Lettura e degustazione Vino di Palizzi I.G.T.

Venerdì 02 dicembre

Palizzi – Aziende Vitivinicole – dalle ore 09.00

VISITA GUIDATA DELLE CANTINE E DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEL VINO

Palizzi Centro – ore 16.00

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI PALIZZI

Palizzi Centro – Piazza – dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONE VINI I.G.T. PALIZZI

CONCERTO DI MUSICA ETNICA TRADIZIONALE CALABRESE

“CICCIO NUCERA LIVE”

Sabato 03 dicembre

Roghudi Vecchio – dalle ore 09.00

DAL PAESE FANTASMA ALLA ROCCA DEL DRAKO

Escursione e visita guidata di Roghudi Vecchio, dei geositi delle Caldaie del Latte e della Rocca del Drako

Roghudi – Piazza del Municipio – dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONE VINI I.G.T. PALIZZI

CONCERTO DI MUSICA ETNICA TRADIZIONALE CALABRESE

“COSIMO PAPANDREA”

Domenica 04 dicembre

Pietrapennata di Palizzi – ore 09.00

GLI ANTICHI VIGNETI DEI MONACI BASILIANI

Escursione naturalistica all’antico monastero basiliano dell’Alica

Bova Marina – Piazza Municipio – dalle ore 17.30

DEGUSTAZIONE VINI I.G.T. PALIZZI

CONCERTO DI MUSICA ETNICA TRADIZIONALE CALABRESE

“MIMMO CAVALLARO”

