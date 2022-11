(DIRE) Roma, 28 Nov. – Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, “in Italia per tanto tempo c’è stato il tentativo di distruggere la cultura del lavoro. Questo governo vuole ricostruire la cultura e l’etica del lavoro insieme a chi fa impresa”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento con l’Assemblea Generale di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo. (Sor/Dire) 18:04 28-11-22