Calabria. Incendi boschivi in diminuzione del 79% rispetto al 2021

13.20 – Droni, termocamere e fototrappole. Alcuni degli strumenti messi in campo dai #Carabinieri in Calabria, in sinergia con la Regione, per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi. Con risultati incoraggianti: si registra una diminuzione del 79% rispetto al 2021. Ne da notizia l’Arma sulla sua pagina ufficiale Twitter. La Calabria è sempre stata tra le regioni ad essere più devastate dagli incendi boschivi. Le fiamme hanno causato spesso danni ambientali di valore incalcolabile.

Federica Romeo