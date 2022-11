Cile, Prima luce per l’occhio italiano a infrarossi del telescopio Eris

17:50 – Ha ricevuto la prima luce l’occhio tutto italiano a infrarossi di Eris, uno strumento di nuova generazione installato al Very Large Telescope (Vlt) dello European Southern Observatory (Eso), in Cile.

Eris permetterà di osservare il Sistema Solare, gli esopianeti e le galassie lontane con un dettaglio senza precedenti, grazie anche ad uno strumento completamente a firma italiana progettato e realizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Le prime osservazioni di prova del telescopio si sono concluse con successo e durante uno dei test è stato anche possibile rilevare, con una risoluzione senza precedenti, l’anello interno della galassia NGC 1097, situata a 45 milioni di anni luce dalla Terra. Lo strumento italiano, in particolare, utilizza sensori ad alta risoluzione e alta velocità per analizzare gli effetti di disturbo introdotti dall’atmosfera terrestre in tempo reale, inviando poi i dati fino a mille volte al secondo.