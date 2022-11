Educazione stradale: la Polizia Locale incontra la scuola con Katedromos

Lunedì 5 Dicembre dalle ore 9,30 presso il Teatro Comunale Francesco Cilea si terrà un importante incontro in materia di educazione stradale e civica.

Il momento formativo, organizzato dagli assessorati alla Polizia Locale ed all’istruzione, vedrà coinvolti oltre 500 studenti di tutte le scuole secondarie superiori cittadine, invitate ad intervenire coinvolgendo in particolare gli alunni delle classi quarte e quinte.

Il progetto Katedromos, catechismo itinerante della sicurezza stradale, approda a Reggio Calabria per la prima volta, grazie alla sinergia tra gli assessorati comunali ed il Corpo di Polizia Locale. Sarà un momento di riflessione veicolato con un linguaggio multimediale moderno ed accattivante, che saprà far breccia tra i giovani uditori che interagiranno con il prof. Indiveri per tutta la durata della lezione/spettacolo, che ha già totalizzato più di 1.000.000 di spettatori in tutta Italia.

Sin dalle ore 8,00 inoltre, e per l’intera manifestazione, grazie alla collaborazione dell’AVIS e di altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa (Agesci, Masci, Ordine dei Cavalieri Templari), la sezione AVIS del Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria, organizzerà una raccolta straordinaria di sangue sull’autoemoteca che sarà presente dinanzi al Teatro Comunale fino alle ore 12,00. La raccolta è aperta a tutta la cittadinanza.

Le scuole reggine che non hanno ancora inviato la propria adesione alla giornata di formazione possono farlo comunicando la propria presenza agli indirizzi poliziamunicipale@reggiocal.it oppure polizia_municipale@pec.reggiocal.it