Migranti. Viminale: in arrivo domani 114 richiedenti asilo dalla Libia

(DIRE) Roma, 29 Nov. – Domani, Mercoledì 30 Novembre, alle 15.30, giungeranno al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino, grazie ad una operazione di evacuazione, 114 rifugiati provenienti dalla Libia. Originari della Siria e di alcuni paesi africani, tra cui Eritrea, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, verranno ospitati 101 nel Sistema di accoglienza nazionale e gli altri 13 dalla Comunità di Sant’Edigio, dalla Federazione delle Chiese evangeliche italiane e Tavola Valdese.

Lo fa sapere il ministero dell’Interno, che continua: “Con questo arrivo si completa il primo protocollo per rifugiati e richiedenti asilo provenienti dalla Libia, firmato dai ministeri dell’Interno e degli Esteri, UNHCR, Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche e Tavola Valdese, per un totale di 500 persone accolte nel nostro paese, 300 dallo Stato e 200 dalle associazioni”. Saranno presenti: Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Chiara Cardoletti, rappresentante dell’UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Giornalisti, fotografi e operatori televisivi dovranno accreditarsi entro le ore 10.00 di domani 30 novembre 2022 all’indirizzo mail francesco.albertario@adr.it e dovranno accedere al Terminal 5 entro le ore 15.00 di domani. (Com/Pol/ Dire) 18:16 29-11-22