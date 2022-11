Svizzera. Mattarella: Importante presenza italiana arricchita da tanti giovani

(DIRE) Roma, 29 Nov. – “In Svizzera è storicamente presente una vasta collettività italiana che, negli ultimi anni, si è arricchita di una nuova generazione di giovani, preparati e intraprendenti, che trovano in questo Paese la ricchezza di una cultura cosmopolita. Questi giovani trovano infatti qui la possibilità di confrontarsi con culture e linguaggi diversi, in una società forte delle sue tradizioni e, al tempo stesso, aperta all’innovazione”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo Bernerhof a Berna in occasione della sua visita ufficiale, prima dei colloqui con il Presidente federale Ignazio Cassis e l’incontro con i consiglieri federali.

“Desidero ringraziare il Presidente Cassis- prosegue Mattarella – che, con sensibilità squisita, ha suggerito di visitare congiuntamente il Politecnico Federale di Zurigo, uno dei luoghi dove la presenza di questa nuova comunità di italiani in Svizzera è più evidente. Proprio l’armoniosa convivenza di culture e lingue diverse rappresenta l’elemento più prezioso del modello svizzero e una peculiarità costitutiva che la Confederazione ha saputo tutelare e valorizzare, offrendo un esempio di perdurante attualità: una patria costituita da tante nazioni. La cupola di questo Palazzo federale reca il motto ‘Unus pro omnibus, omnes pro uno'”. (Mar/ Dire) 17:56 29-11-22