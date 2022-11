Viabilità. 2 TIR si ribaltano su A14: chiuso tratto autostrada in Puglia

Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco

(DIRE) Bari, 29 Nov. – È chiuso il tratto autostradale dell’A14 compreso tra Bitonto e Bari nord, in direzione di Taranto, a causa di un incidente che ha coinvolto due camion che si sono ribaltati occupando l’intera carreggiata.

Lo rende noto Autostrade per l’Italia, indicando che “per chi è diretto verso Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto” occorre “seguire la strada Provinciale 88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Giovinazzo e successivamente procedere sulla Statale 16 Adriatica in direzione di Bari fino a raggiungere l’uscita 10 B della Statale 16 Tangenziale di Bari con rientro in autostrada a Bari Sud”. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. (Adp/Dire) 09:43 29-11-22 [FOTO DI REPERTORIO]