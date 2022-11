Calabria: il maltempo persiste

Due settimane di pioggia e di vento in Calabria, il maltempo sembra non volere andare via. La pioggia insite prepotentemente sulle vette calabre, ma anche neve e forti venti. I gradi delle temperature si sono vertiginosamente abbassati.

Precipitazioni di neve nelle località di Lorica e Camigliatello sulla Sila Cosentina, e nel Villaggio Palumbo, nella zona crotonese. A Catanzaro una lieve nevicata, le vette di Gambarie sono ricoperte della neve.

La zona ionica, in modo particolare, l’area del crotonese e l’alto ionio cosentino tra Corigliano Rossano e Trebisacce, sono attualmente colpite da una violenta pioggia. La protezione civile ha emesso un’allerta arancione (Fonte: ansa.it).

