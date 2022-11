Frana a Maratea (Pt): giù un costone di montagna. SS 18 chiusa

A seguito delle abbondanti piogge, questa mattina alle 4.50 circa, nel comune di Maratea, la SS18 è stata totalmente investita da un massiccio smottamento proveniente dal costone sovrastante, provocandone la totale chiusura. Dal Km 241+800 al Km 241+600 per circa 200 mt. un ammasso di rocce, che dopo aver abbattuto le reti paramassi, si è protratto fino alla spiaggia sottostante .

I Vigili del Fuoco sono sul posto con una autopompa, due fuori strada e macchine operatrici per movimento terra per un totale di dieci unità, di cui due cinofile per accertare l’assenza di persone coinvolte e alla verifica del costone.

Sul posto sono intervenuti anche personale Anas e Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83229