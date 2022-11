Il Mauna Loa erutta lava fino a 60mt di altezza

06.00 – Come avevano previsto gli esperti già da qualche giorno, i flussi di lava che stavano risalendo dalle viscere del vulcano hawaiano del Mauna Loa sono usciti dal cratere principale arrivando ad un’altezza anche di 60 metri.

E’ quanto riporta l’Istituto geofisico americano (Usgs) in relazione all’attività vulcanica ripresa dal Mauna Loa, dopo ben 40 anni di silenzio.

Dalla vetta del vulcano dopo i terremoti dei giorni scorsi si sono aperte delle “fessure” dalle quali fuoriesce lava e nuvole di vapore. Gli esperti hanno valutato che al momento non esiste per i residenti delle Isole Hawaii alcun pericolo per cui non è stata disposta nessun tipo di evacuazione.

