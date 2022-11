Manovra. Berlusconi: FI darà contributo concreto e qualificato

(DIRE) Roma, 30 Nov. – “Sono intervenuto in videoconferenza all’assemblea del gruppo di Forza Italia Camera dei deputati che aveva all’ordine del giorno la legge di Bilancio. Forza Italia darà un contributo concreto e qualificato alla scrittura di un testo che affronti l’emergenza più grave, quella del caro energia, ma che deve cominciare a disegnare l’Italia del futuro”. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi.

“Chiederemo alla maggioranza – aggiunge – un impegno ulteriore sulla detassazione dei nuovi assunti, anche per offrire un lavoro ai giovani che oggi vivono col reddito di cittadinanza, e per aumentare le pensioni più basse, gravemente erose dall’inflazione. Nel corso del mio intervento, ho affrontato anche il tema dell’immigrazione: vi è la necessità di un trattato europeo per la ricollocazione dei migranti”. (Vid/ Dire) 17:02 30-11-22