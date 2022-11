Siria: campo profughi immerso dal fango

Il Nord della Siria è stata investito da una ondata di maltempo nelle ultime ore, il brutto tempo ha arrecato danni ai campi profughi. Mille persone hanno rischiato la propria vita, questo è quanto ha dichiarato l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. In tutto sono 300 famiglie del campo profughi di Shallash, a Nord di Raqqa, a confine con la Turchia.

Il campo accoglie i rifugiati della guerra siriana scoppiata nel 2011, 11 anni fa, molti siriani sono scappati dalle proprie dimore per via dei vari bombardamenti, una guerra combattuta per le strade delle città, le tende usate come alloggi, attualmente sono ricoperte di fango ed in mezzo alle pozzanghere.

L’Osservatorio, ha lanciato un appello umanitario, per richiedere urgentemente aiuti e per fornire assistenza. Tra le vittime donne e bambini (Fonte: ansa.it).

AO