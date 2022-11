USA, Qatar 2022 Biden esulta per vittoria contro Iran

17:00 – Entusiasmo alle stelle negli Stati Uniti per la vittoria della Nazionale di Gregg Berhalter contro l’Iran, che ha permesso agli Usa di staccare il pass per gli ottavi di finale.

“Usa! Usa! Che grande partita!”, esulta Biden nel breve filmanto che circola in Rete. “Quando ho parlato con l’allenatore e i giocatori ho detto loro: ‘Ce la potete fare’ E loro ce l’hanno fatta! Dio li benedica”. Ora gli Stati Uniti sono attesi dall’Olanda, in uno degli incontri già designati per gli ottavi assieme a Inghilterra-Senegal. Il pronostico sembra essere a favore della Nazionale olandese, ma il buon gioco espresso fin qui dalla squadra statunitense lascia spazio a possibili sorprese. (Fonte SkyTg24)