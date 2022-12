Giappone. Avvertita sicurezza nazionale su possibili cyberattacchi

Esecutivo e polizia inviano allarme dopo crescita fenomeno dal 2019

(DIRE) Tokyo, 1 Dic. – La National Police Agency, le forze di polizia pubblica, e l’ente governativo National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) hanno inviato una informativa agli esperti in materia di sicurezza nazionale, ai professori universitari specializzati in sicurezza e strategia e ai principali Think Tank sulla possibilità che attacchi informatici violino le loro corrispondenze sottraendo dati e informazioni sensibili.

Dopo aver constatato la crescita esponenziale del numero di tali attacchi a partire dal 2019, i due enti pubblici hanno ritenuto opportuno informare gli addetti del settore illustrando le principali tecniche di spionaggio informatico finora messe in atto da diversi gruppi di hacker principalmente di origine nordcoreana, russa e cinese. (Jief/ Dire) 09:47 01-12-22