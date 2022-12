Giustizia, Potenti (Lega): Bene proroga per tribunali isole minori

“Sono felice per la risposta data dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio circa la sorte delle sezioni distaccate dei Tribunali nelle isole minori di Lipari, Ischia ed Isola d’Elba. In risposta ad una interrogazione presentata questo pomeriggio nel corso del question time al Senato, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiarito la posizione del governo sulla sorte delle sezioni distaccate dei tribunali presso Lipari, Ischia e Portoferraio di cui è prevista la definitiva chiusura il prossimo 31 dicembre.

Il Ministro, prendendo la parola ha ripercorso la storia delle vicende delle tre sezioni distaccate. Nel decreto milleproroghe per il 2023 il Governo disporrà una proroga di un anno e fino a fine 2023. Nel proseguo verrà valutata la possibilità di ripristinare le dette sezioni distaccate nel rispetto del dettato Costituzionale che all art 119 della Costituzione che tutela l’insularitá”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore della Lega per Salvini Premier.