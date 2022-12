Ponte Stretto. Salvini: non è uno scherzo, è cosa assolutamente seria; opera non rinviabile, è parte sistema, senza non va

Senza a cosa serva AV Salerno-Reggio Calabria e potenziamento linee FS Sicilia

(DIRE) Roma, 1 Dic. – “Il ponte sullo Stretto di Messina è un’opera non piu rinviabile di assoluta strategicità per l’Italia e l’Europa” perché “senza ponte a cosa serva l’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento delle linee ferroviarie siciliane”, che sono “interventi altrettanto importanti se non di più”. Opere che insieme alle linee Ten-T europee fanno parte di “un sistema, senza un pezzo non serve”.

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, lo dice in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero in commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato. Per questo nella manovra c’è “una norma per accelerare la sua realizzazione” e “si avvia il percorso per revocare lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina e superare il contenzioso precedente”, dice Salvini.

“Il ponte sullo Stretto di Messina non è uno scherzo, è una cosa assolutamente seria”. dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti rispondendo alle critiche della senatrice Barbara Floridia, M5S, nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche del dicastero in commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato. (Ran/Dire) 09:25 01-12-22