Powell apre a un rialzo ridotto dei tassi USA già a Dicembre

12:15 – La Federal Reserve potrebbe ridurre il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse, molto presto, addirittura “già a Dicembre“: rompe gli indugi, e conforta i mercati, il presidente della Fed Jerome Powell, pur avvertendo che la lotta all’inflazione è tutt’altro che finita e che le domande chiave rimangono senza risposta, tra cui quanto dovranno aumentare i tassi e per quanto tempo.

“Ha senso moderare il ritmo dei nostri aumenti dei tassi, poiché ci stiamo avvicinando al livello di restrizione sufficiente per ridurre l’inflazione. Il momento di moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare già nella riunione di Dicembre“, ha dichiarato nel suo atteso intervento all’Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy del Brookings Institution di Washington.

Nelle ultime quattro riunioni, la Fed ha deciso di alzare i tassi, ogni volta, di 75 punti base, ma ora potrebbe quindi «accontentarsi» di cinquanta.