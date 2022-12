“Elite Fashion Art”: il 4 Dicembre dalle 18.30 la magia dell’Alta Moda in riva allo Stretto

Sarà la città metropolitana di Reggio Calabria, domenica 4 Dicembre ad ospitare all’interno dell’elegante e maestoso teatro” Francesco Cilea” il prestigioso defilé di Alta Moda “Elite Fashion Art”. La minuziosa cura di ogni dettaglio da parte dell’organizzazione, la X Media Consulting , che offrirà’ alla città uno spettacolo interattivo davvero entusiasmante, proprio in concomitanza col rientro della Sacra Effige della Madonna della Consolazione all’Eremo. Una lussuosa vetrina in pieno centro, impreziosita dai gioielli realizzati da esperti orafi artigiani , come Wanda Simone e Fina Scigliano, renderanno ancora più lussuoso il red carpet.

A creare questa perfetta trilogia la presentazione delle collezioni autunno/ inverno 2023,degli stilisti Patrizia Crupi, Alessia La Scala e Lorena Pizza ‘, la ricercatezza di tessuti pregiati, l’originalità dei modelli di alta classe e l’elegante location del Foyer del teatro “F.Cilea “, renderanno questa attesissima kermesse un’eccellenza di stile. Ad arricchire la manifestazione saranno l’esibizione della Asd Briritmica diretta da Fabrizia Bordonaro, mentre le bellissime voci di Katia Crocè, Michelangelo Giordano e Giovanni Misiano allieteranno gli ospiti presenti. Incastonate in questo gioiello di eterna raffinatezza, troveranno spazio l’ esposizione delle preziose opere pittoriche dell’ artista Luisa Malaspina. Graditissimo ospite della serata, il consigliere comunale Mario Cardia, sempre vicino a chi progetta e realizza eventi che danno lustro al territorio della città di Reggio Calabria. Madrina e presentatrice dello spettacolo Mariangela Zaccuri ,che accompagnerà il pubblico in un indimenticabile defilé di Alta Classe , perché l’Elite Fashion Art è un connubio perfetto di arte e bellezza. Siamo pronti a far sognare Reggio, vi aspettiamo domenica 04 Dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.