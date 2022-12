Energia. Arera: bolletta gas in aumento (+13,7%) per consumi Novembre

(DIRE) Roma, 2 Dic. – La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, spiega l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. In base al metodo di calcolo introdotto dall’ARERA, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di novembre il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 91,2 euro/MegaWattora, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso.

Come previsto dal decreto Aiuti Bis, per il IV trimestre ARERA ha azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas e confermato il potenziamento del bonus sociale per le famiglie con un livello ISEE fino a 12.000 euro (20.000 euro per le famiglie numerose), erogati automaticamente in bolletta agli aventi diritto a condizione che abbiano richiesto un ISEE per l’anno 2022. Confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 standard metri cubi/anno e la riduzione dell’Iva sul gas al 5%. (Ran/Dire) 17:39 02-12-22