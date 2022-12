Infrastrutture, Potenti (Lega): Crollo ponte nel pisano, sollievo per zero feriti ma ora più fondi a Province

“Ho appreso con sconcerto la notizia del crollo del ponte tra Canneto e Monteverdi, nel territorio del comune di Monteverdi marittimo, avvenuto ieri sera. Il cedimento si è verificato lungo la strada provinciale 329, gestita dalla Provincia competente. Purtroppo questo episodio dimostra ancora una volta quanto fu improvvida la decisione di tagliare risorse a questi enti fondamentali per la vita del Paese con il cosiddetto provvedimento ‘svuota Province’ del governo Monti.

Confidiamo in un cambio di rotta grazie alla Lega che su questo ha una particolare sensibilità ed appare determinata riportare centralità al tema del ripristino delle risorse economiche delle Province. Di fronte al crollo nella Val di Cecina pisana possiamo tirare un sospiro di sollievo perché nessun veicolo stava transitando in quel momento e non si sono registrati feriti o vittime, ma va pensare – e molto – il fatto che sarebbe potuto accadere in qualsiasi momento e avrebbe potuto generare anche una strage”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).